DJ Frank van der Lende maakt vanaf 22 maart elke zaterdagavond een nieuwe show die volledig in het teken staat van de beste live muziek: ‘Radio Veronica’s Live Club’. Wekelijks ontvangst hij bekende artiesten in de studio om samen met de luisteraar een avond over muziek te praten. Vorige week werd bekend dat Van der Lende was gestopt met zijn dagelijkse avondprogramma bij de radiozender.

“Alsof we in de kroeg zitten”

Frank van der Lende vertelt: “Elke zaterdagavond wil ik met een artiest over muziek en het leven praten alsof we in de kroeg zitten. Luisteraars mogen meepraten door in te bellen met vragen en verhalen over hun leukste concert ervaringen. Daarnaast ben ik leuke locaties aan het testen zodat we in de toekomst ook echt een fysieke kroeg hebben om bij elkaar te komen en dit programma te maken!”

“Clubhuisgevoel”

Het programma Veronica’s Live Club is een nieuwe stap met het doel het ‘clubhuisgevoel’ naar de luisteraars te brengen, aldus de radiozender in een persbericht.