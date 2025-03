De programmering van Radio Veronica gaat veranderen. Deze week gaven twee DJ’s aan te stoppen met hun huidige programma bij de radiozender.

Frank van der Lende

DJ Frank van der Lende is per direct gestopt met zijn avondprogramma op Radio Veronica. Van der Lende blijft wel verbonden aan de radiozender maar gaat wat anders doen. Hierover moet binnenkort meer duidelijkheid komen. De komende periode neemt Gijs Alkemade (SLAM!) de uren van Frank

van der Lende over.

Arjan Snijders

Arjan Snijders gaat Radio Veronica wel verlaten. Hij presenteerde afgelopen zaterdag zijn laatste uitzending van ’70s & 80s Files’ op de radiozender. “Radio Veronica gaat wat anders doen op de zaterdagavond en wij gaan weer ergens anders iets leuks doen. Het was een geweldige leuke tijd“, aldus de DJ.