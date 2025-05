Radio Veronica krijgt een nieuwe programmering. Zo stapt Gijs Alkemade over van SLAM! naar Radio Veronica. Van Alkemade gaat daar ‘Gijs tot Laat’ op de doordeweekse late avond presenteren.

Focus

In het weekend komt de focus nog meer te liggen op de ‘Beste Muziek Allertijden’, met enkele wijzigingen in de programmering die op 6 juni ingaan. Dat weekend start ook het eerste maandelijkse themaweekend, met uitsluitend muziek uit de jaren ’80. Met deze wijzigingen wil de zender de opwaartse lijn die het sinds vorig jaar maakt verder doorzetten.

“Ervaren dj”

Station director Robbert-Jan van de Velde in een p: “Met Gijs halen we een ervaren dj binnen op de doordeweekse avond, die de afgelopen tijd al warmgedraaid heeft. De nieuwe line up op zaterdag en zondag draait om en op muziek, met iedere maand een weekend lang een ander thema. Zo geven we vorm aan onze muzikale propositie ‘de Beste Muziek Allertijden’, naast de algemene slogan ‘Join The Club’.”

‘De Beste 80’s Allertijden’

De nieuwe weekendprogrammering gaat op 6 juni van start met het thema De Beste 80’s Allertijden. Elk maandelijkse themaweekend start op vrijdagmiddag al met aangepaste programmering als Stenders & Ekdom en Wout & Frank hun krachten bundelen met de ‘Bonanza XXL’ vanaf 14.00 uur. Overige themaweekenden worden later bekend gemaakt.

Gijs Alkemade

Gijs Alkemade presenteerde op zusterstation SLAM! het succesvolle zaterdagavondprogramma ‘The Boom Room’. In dit programma ontving Alkemade alle grote dj’s uit de Nederlandse en internationale clubscene. Alkemades laatste uitzending is op 7 juni als het programma precies 11 jaar bestaat. Later wordt bekend wie de presentatie zal overnemen.

De weekendprogrammering van Radio Veronica vanaf 6 juni is hier te vinden.