Het SLAM!- radioprogramma The Boom Room viert zaterdag 9 maart haar 500ste uitzending. Ter ere van deze mijlpaal plant DJ Gijs Alkemade 500 keer een boom, waarmee hij zijn running gag van het op z’n Nederlands uitspreken van ‘boom’, in naam The Boom Room, letterlijk kracht bij zet.

500 uitzendingen

Op zaterdag 9 maart van 20:00 tot 01:00 uur is de 500ste editie van The Boom Room te horen op SLAM! De jubileumaflevering van The Boom Room staat in het teken van de beste tracks van de afgelopen jaren. Luisteraars kunnen aangeven wat zij de beste nummers van de afgelopen 500 uitzendingen van The Boom Room vinden.

Trees for All

Voor elk nummer dat in deze Top 500 terecht komt plant Gijs Alkemade samen met Trees for All een boom. The Boom Room is namelijk ook het programma waarin talent de afgelopen tien jaar de ruimte kreeg om te groeien. Zo startte onder andere Reinier Zonneveld zijn carrière bijna tien jaar geleden in The Boom Room, en nu is hij een internationaal gevierd artiest. Aanstaande zaterdag opent hij het de jubileumshow met een speciaal optreden.

