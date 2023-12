DJ Jean heeft vanochtend de aftrap gegeven voor de SLAM! Countdown. Tot en met zondag 31 december kunnen luisteraars dagelijks luisteren naar de 100 beste SLAM! hits uit een ander jaar. Het radiostation telt af van oud naar nieuw, waarbij de muzikale reis vanmorgen is gestart in het jaar 2000 en zal eindigen op oudjaarsdag in het jaar 2023.

Trip down memory lane

“SLAM! neemt luisteraars mee in een reis langs de hoogtepunten van bekende artiesten uit de zeroes, waaronder Black Eyed Peas, Daft Punk, Britney Spears, Eminem en Faithless. Daarnaast zullen de eendagsvliegen zorgen voor flink wat oh-ja-momenten, zoals Baha Man met ‘Who Let The Dogs Out’ en Basshunter met ‘Boten Anna’. Elke dag belooft een trip down memory lane te worden met de 100 beste SLAM! hits uit een ander jaar“, aldus de radiozender in een persbericht.

Van oud naar nieuw

SLAM! Radio Director Martijn Zuurveen over de Countdown: ‘‘Het einde van het jaar komt eraan en dat gaan we vieren! We tellen af van het jaar 2000 naar 2023, van oud naar nieuw. We knallen door de speakers met iedere dag de Top 100 van beste SLAM! hits uit een ander jaar. Kortom: SLAM! boost de feestmaand december.”

Luisteren

De SLAM! Countdown is tot en met oudejaarsdag iedere dag -behalve op MixMarathon vrijdag- te horen van 09:00 tot 17:00 uur bij SLAM!. Luisteren kan in de Randstad via de FM, landelijk via DAB+ en wereldwijd via Internet. Meer informatie via deze website.