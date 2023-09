Vanaf vrijdag 1 september viert SLAM! een week lang feest tijdens de SLAM! Feestweek.

Randstad

SLAM! is vanaf vrijdag niet meer landelijk op FM te horen. De radiozender is vanaf vrijdag 1 september te beluisteren via de FM in de Randstad. Landelijk zal de radiozender via DAB+ te horen blijven. “SLAM! is niet te stoppen en om deze campagne kracht bij te zetten, viert de zender van vrijdag 1 september tot en met vrijdag 8 september de SLAM! Feestweek. Één week lang knalt de zender met nóg meer energie door de speakers”, aldus de radiozender in een persbericht.

Feestweek

Op vrijdag 1 september en vrijdag 8 september bepalen luisteraars ieder uur welke set zij willen horen tijdens de SLAM! MixMarathon. Tijdens The Boom Room op zaterdag 2 eptember verzorgen Gijs Alkemade en Jochem Hamerling dé preparty van de zaterdagavond met de WegTrek top 41. Gedurende de gehele week wordt het populaire lunchprogramma Housuh in de Pauzuh met één uur verlengd. Luisteraars genieten deze week van 12.00 uur tot en met 14.00 uur van confetti door hun speakers met de lekkerste guilty pleasures, hiphop bangers en clubknallers in één grote mix.