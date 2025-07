Vandaag, vrijdag 4 juli, viert radiostation SLAM! het tienjarig bestaan van het programma MixMarathon aan boord van een schip met 300 luisteraars.

Top-dj’s

Internationale top-dj’s als Sam Feldt, Oliver Heldens en Nicky Romero behoren tot de klinkende line-up tijdens de tien uur durende marathonuitzending, die om 14.00 uur start en eindigt om middernacht.

OceanDiva

Het schip de OceanDiva legt aanstaande vrijdag aan om maar liefst 300 luisteraars te verwelkomen. Op de boot draaien grote namen uit de dancescene met samen miljarden streams en miljoenen volgers. De line-up bestaat uit Bennett, Eva Vrijdag, Ferreck Dawn, Guz, Mike Williams, Nicky Romero, Oliver Heldens, Rose Ringed en Sam Feldt. De boot vaart uit vanaf Amsterdam, internationaal bekend als hoofdstad van de dance. Ook de SLAM!-dj’s, onder wie Hielke Boersma, Raoul Schram, Jarno van der Wielen, Thomas van Empelen en Anoûl Hendriks zijn aanwezig.

2015

In 2015 begon SLAM! met dit gedurfde danceprogramma, dat sindsdien elke vrijdag te horen is en doorgaat tot in de vroege zaterdagochtend. Toonaangevende Nederlandse en internationale dj’s draaien een set van een uur op SLAM! Onder anderen R3hab, Dimitri Vegas & Like Mike, Laura van Dam, Fedde le Grand, Oliver Heldens, Sam Feldt en Nicky Romero zijn terugkerende gasten. Sinds eind vorig jaar is er ook de MixMarathon Chart: een mix van de 15 populairste club- en festivaltracks van het moment. Deze wordt altijd om 17.00 uur uitgezonden.

10 jaar SLAM! MixMarathon – A Decade of Dance is op vrijdag 4 juli de hele dag live te horen vanaf de Oceandiva. Meer informatie vind je hier.

Luisteren kan via FM (Randstad), DAB+ en Internet.