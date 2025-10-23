SLAM! is tot en met zaterdag 25 oktober live aanwezig op het Amsterdam Dance Event (ADE). De uitzendingen zijn ook te volgen via SLAM! TV.

Amsterdam Dance Event

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een muziekconferentie in Amsterdam gericht op dance. Dit jaarlijkse evenement biedt een dag- en een nachtprogrammering aan. Overdag functioneert het evenement als een platform voor de elektronische muziekindustrie.’s Nachts speelt het Amsterdam Dance Event zich af in clubs en andere uitgaansgelegenheden met bekende dj’s en musici uit binnen- en buitenland.

Room Mate Aitana Hotel

SLAM! zendt de komende dagen live uit vanuit het Room Mate Aitana Hotel in hartje Amsterdam. Bij de studio komen ruim veertig Nederlandse en internationale top-dj’s tijdens ADE bij elkaar om een live-set te draaien op de radiozender. Één van de bekendste artiesten die elk jaar bij SLAM! tijdens ADE draait, is Armin van Buuren. Vorig jaar deed hij tijdens zijn bezoek aan de radiostudio een boekje open over zijn worsteling met eenzaamheid en alcoholverslaving, en gaf hij verschillende tips.

Daarnaast maken onder andere Paul Elstak, Don Schipper, Afrojack en Meduza hun opwachting om hun jubileum en nieuwe singles te spelen.

SLAM! TV

De uitzendingen zijn ook te volgen bij o.a. KPN en Ziggo via SLAM! TV. De zender is bij een groot aantal providers tijdelijk te zien in het digitale basispakket. De uitzendingen zijn ook te volgen via YouTube en Twitch. Meer informatie via deze pagina.