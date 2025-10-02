In oktober is SLAM! TV de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

SLAM!

In oktober is muziekzender SLAM!TV de zogenaamde Zender van de Maand bij aanbieder KPN”Op SLAM! TV geniet je ook op je tv van de lekkerste muziek! Je ziet videoclips, kijkt ’s avonds live mee in de radiostudio én je trapt je weekend af met de beste dj-sets in de SLAM! Mix Marathon! En natuurlijk is in oktober weer ADE, oftewel Amsterdam Dance Event! Ook daarvan kan je alles volgen op SLAM! TV”, aldus de aanbieder op haar website.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand oktober gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.