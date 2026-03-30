Frederique van Dalen (36) maakt binnen Mediahuis Radio de stap naar de functie van Station Director voor SLAM! Zij wordt daarmee verantwoordelijk voor de programma’s, dj’s, muziek en acties van het radiostation.

“Brede ervaring”

Frederique van Dalen heeft brede ervaring in de radiowereld en vervulde voorheen verschillende rollen in de radiobranche, zoals producer, sidekick, regisseur en meer recent Creative. Zij neemt in haar nieuwe functie plaats in het managementteam van Mediahuis Radio, aldus Mediahuis in een persbericht. Van Dalen volgt in deze functie Martijn Zuurveen op. Hij bekleedde tot voor kort naast Station Director van SLAM! dezelfde positie bij 100% NL. Om beide zenders de juiste focus en aandacht te kunnen geven, is besloten deze gecombineerde functie los te koppelen en door twee personen in te laten vullen. De positie van Station Director voor 100% NL is nog vacant.

“Voorliefde voor dance”

Frederique van Dalen: “Naast mijn voorliefde voor dance, vind ik SLAM! het spannendste en meest eigenzinnige radiomerk van Nederland. Dat ik dat met het team – dat ik al ken en ontzettend waardeer – mag uitbouwen, vind ik waanzinnig! Toen ik als student naar SLAM! luisterde had ik niet durven dromen dat deze kans op mijn pad zou komen.”

Begonnen bij NPO 3FM

Frederique van Dalen werd geboren in Maastricht. Ze begon haar carrière na haar studie in Groningen bij de ochtendshow van Giel Beelen op NPO 3FM. Daarna werkte ze bij NPO Radio 2, Radio Veronica, Radio 538 en SLAM!.