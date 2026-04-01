Coco Hermans neemt de komende tijd de rol van Station Director van 100% NL op zich. Zij vervult deze functie ad interim, tot er een nieuwe Station Director voor onbepaalde tijd gevonden is. Dit bericht Mediahuis Radio in een persbericht.

Coco Hermans is een bekende naam in de radiowereld. Voorheen was ze onder andere Radio Director bij Radio 538 (Talpa) en Manager Content bij NPO Radio 2. Op dit moment heeft ze haar eigen managementbureau. Hermans neemt hiermee de taken op zich van Martijn Zuurveen die onlangs vertrok.

Eerder werd bekend dat SLAM! een nieuwe Station Director heeft in de persoon van Frederique van Dalen.