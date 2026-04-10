Wietze de Jager zal tijdens de komende zomerperiode te horen zijn op 100% NL. Hij gaat samen met sidekick Chris Bergström de ochtendshow presenteren op de radiozender.

“Blij”

De reguliere presentatoren van de ochtendshow, Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen, zijn blij met hun zomerse radiomaatjes. Hokstam: “Wie kan er nou beter een zomerse show maken dan iemand die in de tropen woont en ook nog eens heel veel radio-ervaring heeft?” Jansen vult aan: “Wij kunnen met een heel gerust hart onze luisteraars overlaten aan deze twee, want wat betreft gezelligheid zit het bij hen wel goed.”

Carrière

Wietze de Jager (37) begon zijn carrière op de landelijke radio bij Qmusic, waar hij onder andere het succesvolle ochtendprogramma ‘Mattie & Wietze’ presenteerde. Vanaf 2018 was hij te horen bij Radio 538, waar hij samen met Chris Bergström als sidekick verschillende programma’s maakte. Ook presenteerde hij er ‘De 538 Ochtendshow’, tot hij in 2023 besloot het roer om te gooien en met zijn gezin naar Bonaire te verhuizen. De Jager is getrouwd met Lieke de Jager-Veld en heeft samen met haar een dochter en drie zoons.

Wanneer Wietze & Chris te horen zijn, wordt later bekendgemaakt.