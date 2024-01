Radiostation 100% NL heeft vanaf vandaag een nieuwe slogan: Maakt Je Dag. Daarnaast is ook nieuwe audiovormgeving in gebruik genomen door de radiozender.

“Vieren het leven”

Ryan Dekker, marketing manager: “Bij 100% NL vieren we het leven, maken we plezier en staan we middenin de samenleving, tussen de luisteraars. Dat is een gevoel dat veel verder gaat dan het benoemen van onze kern van het draaien van Nederlandse popmuziek. Bij die filosofie van het leven vieren past ‘Maakt Je Dag’ uitermate goed.”

Station director Martijn Zuurveen: “Om de nieuwe belofte van 100% NL kracht bij te zetten, geven we de komende twee weken lang elke dag, ieder uur 100 euro weg. Zo maken we, beginnend op deze zogenaamde Blue Monday, direct de dag van luisteraars nog een stukje leuker. En dat ieder uur opnieuw.”

Nieuwe audiovormgeving

In samenwerking met PURE Jingles heeft het jinglepakket een flinke update gekregen met een nieuwe ingezongen slogan. Daarnaast is er een frisse ’top of the hour’ geproduceerd die volledig aansluit op het gevoel van 100% NL: Maakt Je Dag!

Twee weken lang ieder uur 100 euro

Na de dure decembermaand maken luisteraars op werkdagen van maandag 15 t/m vrijdag 26 januari ieder uur kans op honderd euro. Meedoen kan door je naam en woonplaats te sturen via de gratis 100% NL app. Ieder uur tussen 08:00 en 17:00 uur wordt er een naam op de radio genoemd, belt de kandidaat binnen 20 minuten terug, dan wint diegene 100 euro. Meer informatie over de actie is te vinden op de website van de radiozender. De radiozender is te beluisteren via o.a. FM, DAB+ en wereldwijd via Internet.