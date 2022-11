De regionale radiozender Frysk FM is deze week helemaal in het nieuw gestoken met frisse Friese vormgeving waarin Syb van der Ploeg is te horen.

“Erg verheugd”

Het radiostation heeft Syb van der Ploeg weten te strikken om de nieuwe jingles in te zingen. Directeur Nico Silvius is erg verheugd dat de zanger, bekend van o.a. de Friese band ‘de Kast’, een deel van de zang op zich wilde nemen. ‘Syb heeft zo’n iconisch stemgeluid en is absoluut 1 van onze bekendste Friezen. Wij zijn ‘grutsk’!’. (Fries voor trots)

De nieuwe vormgeving is gemaakt door Pors Impact Creative uit Geldrop. Het jinglebedrijf heeft een compleet ‘Fries’ pakket geleverd met de slogan: ‘Radio út it hert van Fryslân’. Aan de nieuwe vormgeving ging vooraf dat de muziekzender haar uitzendgebied flink heeft uitgebreid.

Friesland

Frysk FM is een commerciële regionale muziekzender voor de provincie Friesland. Het station zendt muziek uit afkomstig uit Friesland, waarvan een groot deel in de Friese taal, afgewisseld met classic hits uit de 60’s, 70’s & 80’s.

Audio: