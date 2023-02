Radiozender 100% NL heeft een speciale themazender gelanceerd rond het carnaval. De themazender is tijdelijk te horen via Internet.

Pop-up

“Na twee jaar zonder optochten en feesten is het over een kleine maand eindelijk zover. Daarom lanceert 100% NL vanaf woensdag 1 februari tot en met zondag 5 maart, het tijdelijk digitale pop-up station: 100% NL Carnaval. Het enige online radiostation in Nederland waar luisteraars de hele dag getrakteerd worden op de beste carnavalsklassiekers en de nieuwste carnaval hits. 100% NL Carnaval is vanaf woensdag 1 februari altijd en overal te beluisteren via de 100% NL website en via de 100% NL app.”, aldus de radiozender in een persbericht.

“Helemaal in de stemming”

Martijn Zuurveen, Radio Director Radiocorp. “Carnaval is een prachtig Nederlandse traditie. Jaarlijks gaan 1,5 miljoen Nederlanders helemaal los op Carnavalsmuziek. Daar hoort natuurlijk een non-stop zender bij. Met 100% NL Carnaval laten we iedereen helemaal in de stemming komen en wordt het feest nog gezelliger”

Luisteren kan via de website van de radiozender.