100% NL sluit ‘De 100% NL Tijdmachine’ vandaag, vrijdag 21 juli, af met de Top 25 van de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 en 00’s.

Unieke reis

Deze week trakteerde het radiostation haar luisteraars op een unieke reis door de tijd vol nostalgische momenten, legendarische persoonlijkheden en bekende Nederlanders van toen en nu. De nostalgische week wordt afgesloten met een unieke toplijst. Luisteraars konden gedurende de hele week hun verzoeken en suggesties insturen via de 100% NL app om deze Top 25 samen te stellen met hun geliefde nummers uit verschillende decennia. De lijst wordt vrijdagmiddag uitgezonden.

“Genieten”

Giorgio Hokstam, radio dj bij 100% NL zegt het volgende over ‘De 100% NL Tijdmachine’: “Het is fantastisch om onze luisteraars mee terug te nemen in de tijd en hen te laten genieten van de beste muziek, artiesten, jeugdhelden en hoogtepunten uit de jaren 70, 80, 90 en 00’s. Het is een week vol herkenning en herinneringen, wat het extra leuk maakt om te maken én luisteren! De Top 25 weerspiegelt de liefde voor Nederlandse muziek en de onvergetelijke hits die ons hebben gevormd. We bedanken onze luisteraars voor hun betrokkenheid en het samenstellen van deze geweldige toplijst.”

Luisteren

De Top 25 is te beluisteren op vrijdag 21 juli van 17.00 – 19.00 uur op 100% NL. De radiozender is te beluisteren via DAB+, FM, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.