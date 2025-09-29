Op vrijdag 3 oktober viert Gerard Ekdom 10 jaar ochtendshow met 10 uur live radio. De ochtendshow op Radio Veronica wordt die dag verlengd van 6.00 uur tot 16.00 uur.

Bekende gasten

Bekende gasten die langskomen zijn onder anderen Dinand Woesthoff, Caroline Tensen, Giel Beelen, Evelien de Bruijn, Henk Blok, Marcel Veenendaal, Frank Evenblij en Lauren Verster.

10 jaar = 10 uur

“Gerard staat al tien jaar voor dag en dauw op om de luisteraars een vrolijke morgen te bezorgen. Om dat te vieren duurt zijn show aanstaande vrijdag maar liefst 10 uur. Tijdens de show komen vrienden van Gerard langs met een persoonlijk cadeau“, aldus Radio Veronica in een persbericht. Hij deed onder andere ochtendshows bij NPO Radio 2, Radio 10 en nu Radio Veronica. Uiteraard komen ook de andere dj’s uit het Radio Veronica-clubhuis, zoals Rob Stenders, Frank van der Lende, Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof en Marisa Heutink voorbij.

Muziek

Bij een viering van een dj en muziekliefhebber kan muziek niet ontbreken. KANE en Sue The Night zorgen die dag voor de muzikale omlijsting. Bovendien komt DI-RECT leadzanger Marcel Veenendaal een nieuw nummer primeuren dat hij samen met indiepopband The Indien heeft gemaakt.

10 Jaar Gerard Ekdom In De Morgen: vrijdag 3 oktober van 6.00 tot 16.00 uur op Radio Veronica. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet.