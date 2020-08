Nieuwe directeur voor Radio 538: Coco Hermans

Coco Hermans (30) wordt per 1 november de nieuwe Radio Director van Radio 538. Op dit moment is zij nog Content Manager bij NPO Radio 2. Dit bericht Talpa in een persbericht.

Opvolger Menno de Boer

Coco neemt het stokje over van Menno de Boer, die besloten heeft uitdagingen buiten het radiobedrijf van Talpa Network aan te gaan. Coco Hermans werkte eerder als producer bij Corrino en zenderproducer bij NPO 3FM.

“Wegen scheiden”

Marc Adriani – Content & Programma Directeur, Radio: ‘Enige tijd geleden heeft Menno mij laten weten dat hij op zoek wil gaan naar een andere, meer vrije rol dan zijn huidige rol bij Radio 538. In goed overleg hebben we toen besloten dat onze wegen dientengevolge zouden scheiden en zijn we op zoek gegaan naar een opvolger. We gaan Menno als superprettige collega en radioprofessional missen. Hij heeft Radio 538 door een belangrijke periode geloodst. Hij heeft het vertrek van Evers uitstekend begeleid en stond aan de wieg van de goede start van de nieuwe ochtendshow. Ik wil Menno bedanken voor zijn prestaties, zijn tomeloze energie en inzet en verwelkom Coco als zijn opvolger.’