Na acht jaar neemt Martijn Zuurveen afscheid als Station Director bij Mediahuis Radio, waar hij verantwoordelijk was voor de zenders 100% NL en SLAM!. Hij start als zelfstandig strategisch adviseur en coach, gericht op de mediabranche. Dit bericht Mediahuis Radio in een persbericht.

Belangrijke rol

In zijn periode bij Mediahuis Radio speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de radiomerken 100%NL en SLAM!. Ook loodste hij de beide zenders door uitdagende fases, waaronder de coronaperiode, een overname, de FM-veiling en een verhuizing. Tegelijkertijd bouwde hij aan een toekomstbestendige organisatie met een stevige basis voor verdere groei. In zijn nieuwe rol als zelfstandig adviseur combineert Zuurveen strategisch advies en coaching voor mediabedrijven. Zuurveens werkzaamheden worden in afwachting van opvolging intern opgevangen.

“Enorm veel trots”

Martijn Zuurveen: “Ik kijk met enorm veel trots terug op wat we samen hebben opgebouwd. Het werken met en leidinggeven aan een groot team van creatieve radio- en contentmakers is één van mijn hoogtepunten. Ik had geen moment willen missen. Juist nu de basis stevig staat, voelt dit als het juiste moment om mijn kennis en liefde voor radio breder in te zetten en mediabedrijven te helpen met het bouwen aan sterkere merken, betere content en scherpe teams. Ik zie volop kansen.”

Mediahuis Radio bestaat uit de vier radiozenders Radio Veronica, 100% NL, SLAM! en Sublime en de bijbehorende themakanalen.