Radiozender SLAM! staat deze week in het teken van muziek uit de jaren negentig met de hitlijst 90s 50. De lijst is tot en met donderdag te horen op de radiozender.

Faithless

De Britse dancegroep Faithless staat met ‘Insomnia’ op nummer één in de SLAM! 90s 500. Tot en met donderdag 5 maart zijn de iconische hits uit deze tijd elke dag tussen 09:00 en 17:00 op de zender te horen. “Van de Spice Girls en 2 Unlimited tot 2Pac en DJ Paul Elstak: ze komen allemaal aan bod in de SLAM! 90s 500. Luisteraars konden de afgelopen weken stemmen op hun favoriet. DJ Paul Elstak moest met ‘Rainbow In The Sky’ de nummer 1-positie dit jaar afstaan aan Faithless met ‘Insomnia’. Toch kon ‘Rainbow In The Sky’ rekenen op een groot aantal stemmen en veroverde het nummer een tweede plek in de lijst“, aldus de radiozender in een persbericht.

Bekende co-hosts

Tijdens de week van de SLAM! 90s 500 brengen bekende jaren 90-artiesten als DJ Jurgen (bekend van de groep Alice Deejay, van het nummer ‘Better Off Alone’) en DJ Jean een bezoek aan de SLAM!-studio. De twee dj’s schuiven aan in de show en draaien een dj-set met hits uit het decennium. De hofleveranciers van de 90s 500 zijn dit jaar 2 Brothers On The 4th Floor en 2 Unlimited. Met elf noteringen zijn zij het meest vertegenwoordigd in de lijst.

Luisteren kan in delen van Nederland via de FM, landelijk via DAB+ en wereldwijd via Internet. De lijst vind je hier.