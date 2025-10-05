Tot en met 16 oktober is de SLAM! Dance 1000 te horen op radiozender SLAM!. De lijst bevat de beste 1000 dancenummers gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Stemmen

In aanloop naar het Amsterdam Dance Event dat 22 oktober start, brengt SLAM! het ultieme voorprogramma op de radio met de beste dancetracks op een rij. De jaarlijkse lijst is opnieuw samengesteld met de hulp van de stemlijstjes van luisteraars.

Dance 1000

De Dance 1000, die dit jaar gepresenteerd wordt door onder andere SLAM!-dj’s Anoûl Hendriks,Thomas van Empelen en Jarno van der Wielen, is samengesteld door de luisteraars en bevat de grootste dance-tracks van vroeger tot nu.‘Levels’ van Avicii is voor de vijfde keer verkozen tot absolute favoriet. ‘Insomnia’ van Faithless maakt dit jaar een enorme sprong van plek 427 naar nummer 2. Verder maakt ‘I’m Good (Blue)’ van David Guetta & Bebe Rexha de top 3 compleet.

Luisteren

De SLAM! Dance 1000 is tussen 5 en 16 oktober te horen van maandag tot en met donderdag, iedere dag van 07:00 tot 19:00 uur. De radiozender is in delen van de Randstad te beluisteren via FM en landelijk via DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.