Herbert Visser zwaait af als statutair directeur bij Mediahuis Radio. Visser blijft wel bij het radiobedrijf actief in een adviserende rol.

Sinds begin jaren ’80

Herbert Visser is sinds begin jaren ‘80 actief binnen de radiowereld en heeft onder andere functies bekleed als dj, nieuwslezer en later als oprichter en directeur van radiostation 100% NL. Visser was een van de drijvende krachten achter RadioCorp (100% NL en SLAM!), tot aan de overname door Mediahuis Radio ruim twee jaar geleden. Sindsdien is hij statutair directeur van het radiobedrijf. Deze functie legt hij per eind van dit jaar neer.

“Veilige haven”

Herbert Visser: “De afgelopen jaren waren voor álle commerciële radiostations uitermate turbulent met grote onzekerheden waaronder de impact van de coronapandemie en de frequentieveiling. Ik ben dan ook heel blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan het in de veilige haven van Mediahuis loodsen van 100%NL, SLAM! en ook Radio Veronica. Onder de Mediahuis-vlag lacht de toekomst deze fantastische radiomerken weer toe.”