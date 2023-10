Mediahuis brengt al haar radioactiviteiten in Nederland samen in een nieuwe organisatie genaamd Mediahuis Radio. De operationele leiding van het bedrijf komt in handen van Carlo de Boer (algemeen directeur) en Herbert Visser (directeur). Tom Klerkx zal als CEO Radio van Mediahuis groep de rol van bestuursvoorzitter op zich nemen. Herbert Visser en Carlo de Boer vormden voorheen de directie van RadioCorp dat zij in april 2023 verkochten aan Mediahuis.

Overnames

Eerder dit jaar breidde Mediahuis haar radioportfolio, bestaande uit de radiozender Sublime en de digitale DAB+ radiozender Nostalgie, uit met de radiozenders 100% NL, SLAM!, Sunlite en Radio Veronica. Uit de veiling van de landelijke commerciële radiofrequenties in juli dit jaar, wist Mediahuis twee FM-kavels te verwerven. Mediahuis brengt haar radioactiviteiten nu samen in de nieuwe organisatie Mediahuis Radio, en vestigt zich in Naarden in wat voorheen het pand van RadioCorp was.

Reclameverkoop

De spot advertentieverkoop van de radiostations blijft in handen van One Media Sales, waarbij commerciële partijen voor non-spot (branded content) en multimediale inzet terecht kunnen bij de salesorganisatie van Mediahuis Radio.

De radioactiviteiten van Mediahuis in Nederland worden daarmee losgetrokken van Audiohuis, de audio agency in de Nederlandse markt dat gespecialiseerd is in het creëren, produceren en distribueren van on-demand audio onder leiding van Mandy van der Wal (directeur Audiohuis).