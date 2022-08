Sinds vandaag is de radiozender Nostalgie in heel Nederland te horen via de digitale ether (DAB+) en wereldwijd via Internet.

Mediahuis

De radiozender Nostalgie is eigendom van Mediahuis. Mediahuis exploiteert diverse kranten in Nederland waaronder NRC Handelsblad en De Telegraaf. Daarnaast is ook radiozender Sublime onderdeel van het mediaconcern via de dochteronderneming Audiohuis. In Vlaanderen is Mediahuis ook al actief met de radiozender op FM en DAB+. Vorig jaar verwierf Mediahuis via het bedrijf Sublime World B.V. een vergunning om uit te zenden via het een nieuw landelijk digitaal ethernetwerk.

DAB+

Per vandaag is de radiozender te beluisteren in heel Nederland via kanaal 9C. Het gaat om capaciteit op een nieuw landelijk netwerk dat sinds mei operationeel is. Tot op heden was op dit kanaal de themazender Sublime CLX. Deze zender is nu vervangen door Nostalgie. De Nederlandse versie van radiozender Nostalgie is een non-stop radiozender waarop klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90 te horen zijn. “De zender roept fijne herinneringen op met de beste liedjes van vroeger en nu. Nostalgie richt zich op luisteraars van 35 jaar en ouder”, aldus de radiozender op haar website.

“Eindelijk in Nederland”

Mandy van der Wal, Directeur Audiohuis: “Eindelijk is Nostalgie in Nederland! Op Nostalgie hoor je een programmering die is afgestemd op elk moment van je dag. Daarmee zijn we al succesvol in België. We kijken uit naar een mooie start voor Nostalgie in Nederland!”

Luisteren kan wereldwijd ook via de website van de radiozender.