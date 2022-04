Met de ingebruikname van een nieuwe landelijk netwerk voor DAB+ is het aanbod in de digitale ether verder uitgebreid.

Laag 7

In juni van het vorige jaar werden er door het Agentschap Telecom twaalf vergunningen geveild voor een nieuw landelijk DAB+-netwerk. Talpa, Qmusic en Kink hebben toen elk drie vergunningen verworven. Sublime, Radio Maria en Terrestial BV (RadioCorp) hebben elk één vergunning verworven. Elke vergunning biedt een capaciteit van 96 kbps. Het netwerk is vrijdagmiddag on air gegaan.

Aanbod

Via het netwerk dat uitzendt op kanaal 9C (206.352 MHz) zijn de volgende radiozenders te beluisteren:

538 Classics (Talpa/80 kbps)

Joe 70s 80s (Qmusic / 96 kbps)

K-ROCK (Kink / 96 kbps)

KINK ALT ROCK (Kink / 96 kbps)

KINK CLASSICS (Kink /96 kbps)

Qmusic non-stop (Qmusic / 96 kbps)

Qmusic Top40 (Qmusic / 96 kbps)

Radio 10 80s (Talpa / 80 kbps)

Radio Maria (96 kbps)

Sky Nice & Easy (Talpa / 64 kbps)

SUBLIME CLX (Sublime / 96 kbps)

SUNLITE (Terrestial BV / 96 kbps)

Vintage Veronica (Talpa / 64 kbps)

Talpa heeft er voor gekozen om de capaciteit van drie vergunningen te verdelen over vier radiozenders waardoor 538 Classics, Radio 10 80s, Sky Nice & Easy en Vintage Veronica in een lagere uitzendkwaliteit wordt uitgezonden.

Netwerk in aanbouw

Het netwerk is nog niet volledig opgeleverd en zal de komende periode verder worden geoptimaliseerd. Radiozenders zoals bijvoorbeeld KINK, Radio Maria en SUNLITE zijn voorlopig ook nog op andere DAB+-netwerken te beluisteren. “Het bestaande netwerk blijft in de overgangsperiode ook nog een tijd in de lucht om de ontvangst te waarborgen“, aldus Radio Maria op haar website.

Luisteren

Door een nieuwe scan uit te voeren op de autoradio of portable DAB+-radio kunnen de nieuwe radiozenders worden beluisterd. Handmatig afstemmen kan in veel gevallen ook. Dan moet er gebruik worden gemaakt van de volgende gegevens: kanaal 9C of frequentie 206.352 MHz (naam : 9C Layer 7).