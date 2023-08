Radiozender Nostalgie is sinds dinsdag niet meer te horen via de digitale ether (DAB+). De radiozender blijft wel te horen via Internet.

DAB+

De radiozender, onderdeel van mediabedrijf Mediahuis begon haar uitzendingen via de digitale ether in augustus 2022. De radiozender maakte hiervoor gebruik van digitale ethercapaciteit op kanaal 9C. Een jaar later neemt de radiozender al weer afscheid van distributie via de digitale ether.

Capaciteit

Op het digitale kanaal van Nostalgie is sinds dinsdag radiozender Sublime te horen. Sublime was al te horen via het landelijke DAB+-netwerk op kanaal 11C. Eigenaar van beide radiozenders, Mediahuis, heeft vanaf komende vrijdag, 1 september, echter minder capaciteit op het netwerk van kanaal 11C. Op die dag gaan de nieuwe vergunningen in voor commerciële radiozenders.

Bij de verdeling/veiling hiervan heeft Mediahuis een FM-vergunning verloren waardoor er ook minder capaciteit is in de digitale ether. Hierdoor is er voor gekozen om Sublime uit te gaan zenden op het landelijke netwerk op kanaal 9C en zal Nostalgie alleen nog online te horen zijn.

1 september

Via kanaal 11C zendt Mediahuis vanaf vrijdag hoogstwaarschijnlijk de radiozenders Radio Veronica, SLAM! en 100%NL. Hierbij maakt SLAM! gebruik van de restcapaciteit van Radio Veronica en 100%NL. Radio Veronica en 100%NL hebben capaciteit op dit netwerk gekoppeld aan hun FM-vergunning.