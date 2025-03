Bij radiozender SLAM! gaan zondag 16 maart twee nieuwe talenten van start met hun eigen programma: Florian Hamelink (21) en Jeske van Trigt(25).

“Kweekvijver”

Martijn Zuurveen, station director SLAM!: “SLAM! is traditiegetrouw een kweekvijver van jong talent. Jeske heeft als sidekick in de middagshow op 100% NL bewezen goed in contact te staan met luisteraars. Met Florian geven we ruimte aan een jonge, getalenteerde programma-maker die opvalt met creatieve radio en die ook nog mixen maakt die door toonaangevende dj’s gedraaid worden.”

Talent

Jeske van Trigt is eerder te horen geweest bij Salto Amsterdam en Omroep Houten, voordat ze begin 2024 als sidekick aan de slag ging in de middagshow met Barry Paf op 100% NL. Recentelijk volgde ze de radio-opleiding NPO Campus. Ook presenteerde ze online video’s op populaire instagramkanalen waaronder 433NL, met 2,1 miljoen volgers.

Florian Hamelink begon zijn radiocarrière bij GO FM in Terneuzen. Twee jaar lang presenteerde hij daar zijn eigen shows, waarna hij voor zijn studie Communicatie- en Informatiewetenschappen naar Tilburg verhuisde en aan de slag ging bij GLOW FM in Eindhoven. Daarnaast liep hij stage bij Qmusic, maakt hij mashups die door veel dj’s, onder wie Martin Garrix, worden gedraaid, en organiseert hij evenementen.

Programmering

De programmering van SLAM! voor de zondagmiddag- en avond ziet er nu als volgt uit:

• 12.00 -14.00 Housuh in de Pauzuh met Hielke Boersma

• 14.00 -16.00 Hielke Boersma

• 16.00 -19.00 Florian Hamelink

• 19.00 -22.00 Jeske van Trigt