Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende krijgen een plek in de nieuwe programmering van Radio Veronica, die maandag 3 oktober van start gaat. Sander is elke maandag tot en met donderdag te horen in de vroege avond en Frank krijgt een programma op de vrijdagavond. De inhoud en exacte tijden worden binnenkort bekendgemaakt.

Van 3FM naar Veronica

Sander Hoogendoorn presenteerde tot voor kort de ochtendshow op NPO 3FM en Frank van der Lende maakte op dezelfde zender samen met Eva Koreman de middagshow. Ook in de nieuwe programmering van de publieke jongerenzender is een plek voor de twee DJ’s gereserveerd. Hoe deze invulling er nu uit gaat zien is niet bekend.

“Muziekjunkies”

Zendermanager Rob Stenders: “Met Sander en Frank verwelkomen we weer twee absolute muziekjunkies in het inmiddels zeer rijke palet aan presentatoren van Radio Veronica. Fantastisch dat ze deze stap maken!”

Sander Lantinga, die in mei zijn overstap naar Radio Veronica aankondigde, zal ook vanaf 3 oktober op de zender te horen zijn.