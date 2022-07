Vanaf 12 september gaat de programmering van NPO 3FM op de schop met onder andere een nieuwe ochtendshow.

Ochtendshow

Rob Janssen en Wijnand Speelman zijn vanaf dan elke werkdag te horen met hun nieuwe ochtendprogramma. Barend van Deelen komt het 3FM-team versterken en is de nieuwe presentator van de middagshow. Menno de Boer, zendermanager 3FM: “Met Barend kiezen we voor een groot radiotalent. Ik ben trots dat hij terugkeert bij 3FM. Hij heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onderscheidende en ervaren radiomaker met een eigen sound. Hij is klaar om de middag te veroveren.”

Muziek centraal

Jorien Renkema blijft van 09.30 tot 12.00 uur te horen met ‘Het Betere Werk’ (AVROTROS). Timur Perlin verrast luisteraars ook in het nieuwe radioseizoen met zijn lunchprogramma ‘Requestival’, van 12.00 tot 13.00 uur (BNNVARA). Deze show markeert het midden van de werkdag en geeft de lunch een onderscheidend geluid, waarbij de luisteraar samen met Timur elke dag de playlist bepaalt. Nieuw is Sander Hoogendoorn in de middag van 13.00 tot 16.00 uur (BNNVARA), met een show waar muziek centraal staat en de eindsprint richting het einde van de werkdag met karakter wordt ingezet.

Barend van Deelen

Op maandag 3 oktober start het nieuwe middagprogramma met Barend van Deelen (PowNed), te horen tussen 16.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met donderdag. Een middagshow die frisser, sneller is en avontuur in zich heeft. Aansluitend presenteert Frank van der Lende (BNNVARA) de vroege avond van 19.00 tot 21.00 uur, waar artiesten en live-muziek een belangrijke rol krijgen. Sagid Carter sluit de werkdag af met 3voor12 Radio (VPRO) dat van maandag tot en met donderdag te horen is tot middernacht.

Eddy Keur op 3FM

3FM verwelkomt ook Eddy Keur (PowNed) in de programmering. Op vrijdagmiddag hangt hij elke week de slingers op met een andere 3FM-dj. Eddy is vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur te horen. Jamie Reuter en Olivier Bakker (PowNed) vormen een nieuw duo op de vroege vrijdagavond, van 19.00 tot 22.00 uur, met een programma bomvol nieuwe én livemuziek. Het weekend goed inzetten kan als altijd met De Boem Boem Discoshow, gepresenteerd door 3FM-dj Rámon Verkoeijen (BNNVARA).

De nieuwe programmering is vanaf maandag 12 september te horen op NPO 3FM.