DJ Herman Hofman vertrekt gedwongen bij NPO 3FM. Dit heeft de DJ vandaag zelf bekend gemaakt op de radiozender. Eerder was al bekend geworden dat de radioprogramma’s van Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende stoppen op de publieke popzender.

Bijna tien jaar op 3FM

Herman Hofman was bijna tien jaar lang op de zender te horen. Hij heeft naar eigen zeggen geen reden te horen gekregen voor zijn gedwongen vertrek. “Het zijn zenuwslopende maanden hier bij 3FM door de reorganisatie. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik verlies niet alleen mijn programma, maar ik moet ook weg bij 3FM. Ik ben niet ingedeeld in de nieuwe programmering. Het voelt alsof ik gedumpt word door een vriendin waar ik tien jaar lang alles voor heb gegeven. En dat er geen reden wordt gegeven, maakt het moeilijker.“, aldus Hofman.

Programma’s geschrapt

Wanneer Herman Hofman de radiozender moet verlaten is nog niet duidelijk. Het programma van Hofman is het derde programma in korte tijd waarvan wordt bekendgemaakt dat het moet stoppen.

Ook de middagshow van Frank van der Lende en Eva Koreman wordt geschrapt. Sander Hoogendoorn zal op zijn plek te horen zijn in de nieuwe programmering. Hoogendoorn meldde in april dat zijn programma Sanders Vriendenteam moet verdwijnen.

De nieuwe zendermanager van NPO 3FM, Menno de Boer, is momenteel met de omroepen in overleg om een nieuwe programmering voor de radiozender te maken.