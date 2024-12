Vanavond werd bekend gemaakt dat 3FM Serious Request in totaal €11.513.485,- heeft opgebracht voor Metakids. NPO 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman kwamen een week lang in actie met het Glazen Huis op het Rodetorenplein in Zwolle om geld op te halen voor Metakids. Met het geld kunnen zij onderzoek doen naar gentherapie, medicatie en medisch dieet om metabole ziekten behandelbaar te maken.

“Iets goed te doen voor elkaar”

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “Heel het 3FM-team voelt hoe mooi en krachtig het is om samen met heel Nederland iets goeds te doen voor elkaar. Metakids staat dankzij 3FM Serious Request echt op de kaart! Deze editie brak vele/alle records met prachtige Kom In Acties, de hoeveelheid gastlessen op scholen, de lange rijen voor de brievenbussen van het Glazen huis of het uitzinnige publiek tijdens de tussenstand-momenten. Barend, Sophie en Wijnand hebben het fantastisch gedaan en waren met alle luisteraars en volgers echt één team met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor Metakids.”

Top Serious Request

Tot dinsdag 31 december 13.00 uur is op NPO 3FM de Top Serious Request te horen. Tijdens de toplijst zijn de meest aangevraagde platen van 3FM Serious Request allertijden te horen. De top 10 van dit jaar is een mix van klassiekers en platen die tijdens deze editie van 3FM Serious Request het meest zijn aangevraagd. Het nummer ‘Fix You’ van Coldplay, waarmee de actie dit jaar van start ging en dat ook door Jelte werd aangevraagd, is opnieuw het meest aangevraagde nummer van alle edities.

Meer informatie via deze website.