Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman worden opnieuw opgesloten in het Glazen Huis van 3FM om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Voor het eerst in de geschiedenis gaan dezelfde dj’s het opeenvolgende jaar het Glazen Huis in. Het Glazen Huis van 3FM Serious Request staat dit jaar in Zwolle.

Traditie

Traditiegetrouw voert 3FM in de week voor kerst actie voor het goede doel en zetten de dj’s zich samen met heel Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk geld in te zamelen, deze editie voor kinderen met een metabole ziekte.

Niet eten en geen mobiele telefoon

Ook dit jaar hebben de Glazen Huis-dj’s te maken met een extra uitdaging: zij moeten tijdens de actieweek hun mobiele telefoon inleveren en kunnen daarom alleen contact met het thuisfront onderhouden via de radio of tijdens een bezoek aan het Glazen Huis in Zwolle. De extra beproeving resulteerde vorig jaar in mooie momenten met familieleden en extra focus op de actie. Traditiegetrouw eten de dj’s tijdens 3FM Serious Request niet, maar krijgen zij op vaste tijdstippen sapjes die uit allerlei ingrediënten kunnen bestaan.

Over 3FM Serious Request

3FM Serious Request zet zich ook dit jaar weer in voor het goede doel, deze editie voor Metakids, dat strijdt tegen metabole ziekten. In de week voor kerst, van 18 t/m 24 december, staan de radiozender en online kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie. Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman maken 24 uur per dag live radio en online content vanuit het Glazen Huis op het Rodetorenplein in Zwolle. Meer informatie via deze website.