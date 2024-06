In december staat het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Zwolle. 3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor Metakids.

Traditie

Traditiegetrouw voert 3FM in de week voor kerst actie voor het goede doel en zetten de dj’s zich samen met heel Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk geld in te zamelen, deze editie voor kinderen met een metabole ziekte. Welke 3FM-dj’s dit jaar in het Glazen Huis gaan, maakt 3FM op een later moment bekend.

‘Ziekte speelt zich achter voordeur van 10.000 gezinnen af’

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “3FM Serious Request is het evenement dat verbindt en mensen in beweging brengt om iets goeds te doen voor elkaar. Het zit in ons DNA om thema’s die onderbelicht zijn samen met onze luisteraars aandacht te geven. Metakids is daar een goed voorbeeld van: metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen en toch zijn er maar weinig mensen die dat weten. Het speelt zich dagelijks af achter de voordeur van 10.000 Nederlandse gezinnen. Die deur mag niet langer gesloten blijven. Met 3FM Serious Request willen we de patiënten en hun familie een beter leven geven en zorgen dat metabole ziekten niet langer dodelijk zijn. Zo geven we kinderen een toekomst. Dit doen we deze editie vanuit de gastvrije historische stad Zwolle, waar het Glazen Huis neerstrijkt op het Rodetorenplein. We hopen dat heel Nederland, samen met ons en met heel hun hart, in actie komt voor Metakids.”

3FM Serious Request

3FM Serious Request zet zich ook dit jaar weer in voor het goede doel, deze editie voor Metakids. In de week voor kerst, van 18 t/m 24 december, staan de radiozender en online kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis op het Rodetorenplein in Zwolle. Meer informatie via deze website.