Per vandaag heeft zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN) de exploitatie van het DAB+-netwerk voor de regio Zwolle overgenomen.

Ontzorgd

Tot op heden was het beheer van het DAB+-netwerk in handen van de lokale omroepen zelf maar per vandaag heeft zenderexploitant RNN de exploitatie overgenomen. Hierdoor wordt er niet meer uitgezonden met twee steunzenders in Kampen en Heerde op kanaal 6D maar met één sterke zender vanaf een hoge zendmast in Zwolle (industrieterrein De Marslanden). Via het netwerk zijn de lokale omroepen Loco FM (Oldebroek), Loe FM(Elburg), Radio 794 (Epe/Heerde), Radio Hattem, RTV IJsselmond (Kampen), Salland 1 (Olst, Wijhe) en Zwartewater FM (Zwartewaterland) te beluisteren.

Beter bereik

“Door deze overname en de verhuizing van de zender naar de omroepmast op industrieterrein De Marslanden in Zwolle hebben de samenwerkende omroepen in allotment 23 nu een aanzienlijk beter bereik. Met name de ontvangst in de stad Zwolle en de wijde omgeving is dankzij deze aanpassing sterk verbeterd“, aldus RNN in een persbericht.