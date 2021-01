Betere DAB+-ontvangst lokale omroepen Noord-Veluwe

Sinds zaterdag zijn een aantal lokale omroepen die uitzenden in de regio Zwolle/Kampen en het noordelijke deel van de Veluwe beter te ontvangen via de digitale ether (DAB+).

Lokale omroepen

Sinds mei vorig jaar zijn de omroepen LOCO (Wezep), LOE FM (Elburg), Radio Hattem, RTV 794 (Epe / Heerde), RTV Focus (Zwolle), RTV IJsselmond, Salland 1 en Salland 747 te beluisteren in de regio Kampen/Zwolle via DAB+. De omroepen maken hiervoor gebruik van een lokale vergunning voor DAB+-uitzendingen. Er wordt sinds mei vorig jaar uitgezonden vanaf één zendlocatie in Kampen op kanaal 7B.

Uitbreiding

Vanwege de Veluwe met haar hoogteverschillen was er een steunzender nodig om een goed zendbereik te krijgen in de gemeenten in het noordelijke deel van de Veluwe. Deze steunzender is zaterdag in de lucht gebracht vanuit Heerde. De technische realisatie is uitgevoerd door HF Prints uit Lelystad. Er wordt in Heerde uitgezonden op een hoogte van 44 meter en een vermogen van 600 Watt op kanaal 7B.

