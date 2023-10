Vanaf 1 januari 2024 heeft Radio Veronica een nieuwe station director. Robbert-Jan van de Velde (37) is vanaf dan verantwoordelijk voor de programma’s, dj’s, muziek en acties van het pop en rock radiostation. Dit bericht eigenaar Audiohuis in een persbericht.

Sublime

Daarnaast zal Van de Velde ook het zendermanagement voor Sublime op zich nemen. Van de Velde is al ruim vijftien jaar werkzaam in diverse media- en radiofuncties. Zo was hij onder andere radio-dj, regisseur, eindredacteur en adjunct-zendermanager van 3FM. De afgelopen twee jaar was hij hoofdredacteur en programmaontwikkelaar bij BlazHoffski Productions.

Rob Stenders

Robbert-Jan van de Velde volgt bij Radio Veronica Rob Stenders op. Stenders heeft aangegeven wegens gezondheidsredenen de functie van station director neer te leggen.