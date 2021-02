Rob Stenders van NPO Radio 2 naar Radio Veronica

Rob Stenders wordt de nieuwe zendermanager van Radio Veronica en eindverantwoordelijk voor de muziek en de programmering van het station. Rob Stenders is momenteel nog actief op NPO Radio 2. Op dit moment vervult Niels van Baarlen de functie van zendermanager ad-interim.

Goede bekende

Veronica is voor Stenders een goede bekende: tussen 1987 en 1995 maakte hij daar legendarische programma’s als Stenders & Van Inkel, D’Rob of D’ronder en Shockradio. Naast zijn functie als manager van de zender zal de radiomaker ook weer te horen zijn op Veronica. Stenders gaat iedere werkdag de Bonanza presenteren, samen met sidekick Caroline Brouwer. Net als op NPO Radio 2 bepalen de luisteraars wat er gedraaid wordt in het programma.

“Weggaan bij NPO Radio 2 niet makkelijk”

Rob Stenders: “Weggaan bij NPO Radio 2 is niet makkelijk. Maar de sleutels in handen krijgen om van Radio Veronica een muzikale vrijplaats voor liefhebbers te maken, zo’n kans krijg je maar één keer. Net als Radio Veronica ben ik geboren op 18 april, m’n eerste demo stuurde ik naar Veronica, het is de zender van Stenders & Van Inkel en zo’n beetje de helft van mijn radiobestaan. Dat ik nu de kans krijg om als zenderbaas de koers van dit station te bepalen en zwart-op-wit het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om er de zender van te maken waar ik in geloof, maakt de cirkel rond.”

Zenderbaas

In 2018 gingen er ook al geruchten dat Stenders de zenderbaas zou worden voor Radio Veronica. Toen koos de DJ echter voor een voortzetting van zijn radio carrière bij NPO Radio 2.

