Programmering Radio Veronica wederom op de schop

Radio Veronica voert per maandag 8 februari wederom een wijziging door in haar programmering.

Veronica Inside

Vanaf maandag duurt het programma Veronica Inside (Wilfred Genee, Rick Romijn, Niels van Baarlen en Florentien van der Meulen) een half uur langer en is elke werkdag te horen tussen 7.00 en 9.30 uur. Tussen 9.30 uur en 10.00 uur is een nieuw programma te horen: ‘De Vijf van het Bedrijf’.

Dennis Ruyer

Dennis Ruyer verhuist terug naar de late ochtend. Vanaf maandag is Ruyer elke werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur te horen in het programma ‘Goud van Oud’. Daarnaast is hij tussen 12 en 13 uur te horen met ‘Veronica Hotline’. Ruyer presenteerde de Veronica Middagshow.

Tim Klijn

Tim Klijn wordt vaste DJ van het programma Veronica Middagshow. Hij doet dit samen met Celine Huijsmans en Henk Blok. Momenteel is Tim Klijn al te horen in de middag wegens ziekte van Dennis Ruyer. Dennis Ruyer was sinds november 2020 te horen met de middagshow op de radiozender van Talpa.

De volledige programmering is te vinden op de website van Radio Veronica.