Henk Blok keert terug als nieuwslezer bij Radio Veronica

Na een sabbatical van zeven maanden is nieuwslezer Henk Blok vanaf vandaag weer te horen op de radio bij Radio Veronica.

De Veronica Middagshow

Blok schuift in de middaguren aan bij Dennis Ruyer en Celine Huijsmans, waar hij te horen is als nieuwslezer in De Veronica Middagshow. Dit radioprogramma is iedere werkdag van 16.00 uur tot 19.00 uur te horen op Radio Veronica.

Henk Blok was sinds 2003 de vaste nieuwslezer van ‘Evers Staat Op’ op Radio 538. Sinds 2019 zat hij ook bij de ochtendshow van Frank Dane. In juni stopte Blok met het nieuwslezen in de ochtendshow op Radio 538.

“Nieuw jaar, nieuw avontuur”

Henk Blok: “Nieuw jaar, nieuw avontuur! Ik heb de afgelopen zeven maanden gebruikt om te genieten van het leven en waardevolle tijd doorgebracht met mijn vrouw en dochter. Ik heb genoten van mijn sabbatical en ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière: het nieuws lezen in de middag op Veronica. Ik ben ontzettend blij om weer terug on air te zijn en luisteraars te voorzien van het laatste nieuws.”

“De beste nieuwslezer”

Niels van Baarlen, Radio Director Veronica: “Henk is de beste nieuwslezer van ons land en weet het nieuws altijd op de juiste manier te brengen. We zijn ontzettend blij dat zijn vertrouwde stem vanaf vandaag bij ons te beluisteren is. Met de komst van Henk als nieuwslezer, is het team van de middagshow met Veronica-dj Dennis Ruyer en sidekick Celine Huijsmans compleet. Happy new year!”

