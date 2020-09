Veronica Inside vanaf 2 november nieuwe ochtendshow Radio Veronica

Veronica Inside verhuist per 2 november naar de ochtend van Radio Veronica. Vanaf die dag is Wilfred Genee iedere maandag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 09.00 uur te horen. Tot vandaag was Giel Beelen te horen als ochtendjock bij Radio Veronica. Hij vertrekt naar NPO Radio 2.

Sidekicks

De Veronica-dj en presentator neemt zijn vaste sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen mee naar het nieuwe tijdslot. Nieuw in de vaste samenstelling is nieuwslezeres Florentien van der Meulen die al vaker als invaller naast de heren is aangeschoven. De huidige nieuwslezeres van Veronica Inside, Celine Huijsmans, verhuist niet mee naar de ochtend. Het programma begon in augustus 2018 als middagprogramma op Radio Veronica.

“Liefde voor het tijdslot”

“Eind vorig jaar hebben we een week de ochtendshow mogen presenteren en toen is er een klein zaadje bij me geplant dat is uitgegroeid tot liefde voor het tijdslot. Niels en Rick kennen het gevoel als geen ander, zij hebben jarenlang een ochtendshow gepresenteerd. De vroege uren hebben iets magisch. Onderdeel uitmaken van het ochtendritueel van onze luisteraars, daar kijk ik ontzettend naar uit!“, aldus Wilfred Genee.

Nieuwe programmering

Veronica Inside is vanaf 2 november iedere maandag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 09.00 uur te horen op Radio Veronica. Tot 2 november is dj Martijn Muijs samen met nieuwslezeres Florentien in de ochtend van Radio Veronica te horen. De invulling van de vrijdagochtend en nieuwe middagshow worden binnenkort bekendgemaakt.

