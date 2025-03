Tot en met vrijdag 11 april is de Sublime Soul Top 1000 te horen op radiozender Sublime. De lijst kent dit jaar een nieuwe nummer 1.

Angie Stone

Jarenlang stond Marvin Gaye met ‘What’s Going On’ op nummer 1 in de Sublime Soul Top 1000. Het leek onmogelijk om daar verandering in te brengen, maar dit jaar is het gebeurd. “In 2025 hebben jullie met alle Sublime-luisteraars de dit jaar overleden Angie Stone met ‘Wish I Didn’t Miss You’ naar de hoogste plek in de lijst gestemd“, aldus de radiozender.

Sublime Soul Top 1000

Van maandag 31 maart t/m vrijdag 11 april zendt Sublime de Soul Top 1000 uit. Twee weken lang mochten alle luisteraars hun stem uitbrengen op hun favoriete soul-liedjes. Je hoort de lijst tussen maandag 31 maart en vrijdag 11 april iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur. Luisteren kan via DAB+ en Internet. De lijst vind je op de website van de radiozender.