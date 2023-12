Radiozender Sublime gaat een aantal programma’s schrappen uit haar programmering. De nieuwe programmering is vanaf 18 december te horen.

Ochtendshow

De Sublime Ochtendshow met Jaap Brienen blijft dagelijks te horen en brengt entertainment, nieuws en muziek om de dag goed te beginnen. De Sublime Middagshow met Angelique Houtveen en One’sy Muller en Johnny’s Friday met John Williams worden echter uit de programmering geschrapt.

“Samen, op donderdag 14 december, zorgen Angelique & One’sy voor een spetterende afsluiting van De Middagshow. Verwacht een stroom van onvergetelijke hoogtepunten en natuurlijk, de vertrouwde ‘Say What?’“, aldus de radiozender op haar website.

Weekend

Alle weekendprogramma’s worden nu gebundeld. Candy’s World en Dutch Jazz blijven nog op de vertrouwde uren te horen. Terwijl het programma The Sublime Weekendmix wordt geschrapt. Overigens is de radiozender nog bezig met het invullen van de definitieve weekendprogrammering.

Sublime is sinds september van dit jaar volledig digitaal te beluisteren via DAB+ en Internet. De FM-frequentie heeft de radiozender moeten inleveren en is nu in handen van Radio4All.