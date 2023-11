(Update) Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland heeft vandaag de laatste zenders van het FM-netwerk voor de nieuwe radiozender Radio4All in gebruik genomen.

Netwerk

Eind oktober werd bekend dat zenderexploitant Radio Netwerk Nederland de opdracht had gekregen van radiozender Radio4All om een nieuw FM-zendernetwerk operationeel te maken. De afgelopen weken is door de exploitant hard gewerkt om de 16 opstelpunten in gebruik te nemen.

Lopik

Vandaag, vrijdag 24 november, is de laatste steunzender in Lopik / IJsselstein in gebruik genomen op 90.7 MHz. Dit is wel meteen de belangrijkste steunzender voor Radio4All want deze zender bestrijkt een groot deel van de Randstad.

Programmering

De nieuwe radiozender is vanaf nu in een groot deel van Nederland te beluisteren via de FM en DAB+ en wereldwijd via Internet. De radiozender is langzaam bezig om haar programmering op te tuigen en wil in het nieuwe jaar van start gaan met de officiële uitzendingen.

Update 17:10 uur: Rond 17.00 uur is de FM-zender in Lopik / IJsselstein weer uitgeschakeld.