Van 31 maart tot en met 11 april is de Sublime Soul Top 1000 te horen op radiozender Sublime. Er kan vanaf vandaag gestemd worden voor deze lijst.

Stemmen

De flamboyante kasteelheer Albert van het RTL 4-programma B&B Vol Liefde heeft vanochtend de stembussen geopend voor de Sublime Soul Top 1000. Hij deed dat in gesprek met Sublime ochtendshow-dj Jaap Brienen. Tot en met 28 maart aanstaande kan er gestemd worden op de lijst met de allerbeste soulmuziek: van tijdloze Motown-klassiekers uit de jaren ‘60 en ‘70 tot de nieuwste sterren van de neo-soul. Er kan gestemd worden op 50 nummers via de vernieuwde stemtool.

“Extra gezellig”

Tijdens de stemperiode is er extra aandacht voor de Sublime Soul Top 1000. “Ook tijdens de stemperiode maken we het extra gezellig bij Sublime. Luister naar de Sublime Ochtendshow tussen 07.00 en 10.00 uur voor gesprekken met speciale studiogasten over hun favoriete soulplaten en volg ons op Instagram en Facebook voor nog meer Soul Top 1000-content“, aldus de radiozender.

Stemmen kan via deze link. Luisteren kan via DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.