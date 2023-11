Vandaag, vrijdag 3 november, gaat de Sublime Top 1000 weer van start op radiozender Sublime. De lijst bevat de beste funk-, soul- en jazzmuziek gekozen door de luisteraars van de radiozender. De lijst is tot en met 10 november elke dag te beluisteren tussen 8.00 en 19.00 uur.

De Top 3 van 2023

Voor het tweede jaar op rij staat Marvin Gaye op nummer één, met zijn tijdloze hit “What’s Going On,” uitgebracht in 1971. “Dit nummer blijft buitengewoon relevant in het huidige wereldbeeld, gekenmerkt door onrechtvaardigheid, leed en haat”, aldus de radiozender. De top 3 van dit jaar blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, met Silk Sonic’s moderne soul hit “Leave The Door Open” op twee en Earth Wind & Fire’s klassieker “September” op drie. De gehele lijst vind je hier.

Luisteren

Luisteren naar de radiozender kan onder andere via DAB+ (kanaal 9C) en Internet.