Vanaf vandaag kan er weer gestemd worden op de Sublime Top 1000 van radiozender Sublime. De lijst is vanaf 3 november te horen op de radiozender.

Stembus

De stembus voor de lijst met de allerbeste funk, soul en jazz is geopend tot en met vrijdag 27 oktober. Stemmen kan eenvoudig via de website van de radiozender. Vorig jaar stond Marvin Gaye met What’s Going On op de hoogste notitie van de lijst.

Luisteren

De lijst is van 3 november tot en met vrijdag 10 november op Sublime. De radiozender is beluisteren via DAB+ (kanaal 9C), diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.