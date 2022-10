De stembus voor de Sublime Top 1000 is weer geopend. Luisteraars kunnen tot en met 3 november de Sublime Top 1000 lijst samenstellen. De lijst wordt uitgezonden van 4 tot en met 11 november bij de radiozender Sublime.

Favoriet in 2021

Vorig jaar kozen de luisteraars de volgende vijf platen tot de allerbeste Sublime nummers van 2021. Op 5 stond Al Green met Let’s Stay Together, op 4 kwam Bill Withers met Ain’t No Sunshine, gevolgd door nummer 3 van Marvin Gaye met What’s Going On. Op nummer 2 stond Amy Winehouse met Back To Black en de absolute nummer 1 was van Otis Redding met (Sitting On) The Dock Of The Bay.

Sublime Top 1000

Vier jaar lang kon er al gestemd worden voor de Sublime 500. Bij de jubileum editie van vorig jaar is de Sublime 500 omgedoopt tot de Sublime Top 1000. Dit bleek een succes en blijft voortaan ook zo. Gedurende 10 dagen krijgen Sublime luisteraars de kans hun stem uit te brengen op hun all-time-favorite funk, soul en jazz platen. In de week erna, 4 t/m 11 november, staat de radiozender volledig in het teken hiervan en worden de duizend gekozen nummers onthuld. Meer informatie via de website van de radiozender.