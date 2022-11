Begin november viert de radiozender Sublime haar eerste decennium van funk, soul en jazz muziek. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan staat de zender van 14 tot en met 25 november in het teken hiervan. Ter viering kunnen luisteraars kans maken op gastenlijst plekken voor de kantoorconcerten bij Sublime in de studio.

Geschiedenis

Toen de zender in 2012 van start ging, bestond de programmering voornamelijk uit non-stop funk, soul en jazz. Vanaf 2018 werd er meer geïnvesteerd in liveprogramma’s en uitgebreider, positief nieuws. De meest recente radio DJ’s die in 2022 de Sublime-familie hebben verrijkt zijn John Williams en One’sy Muller.

Podium

De Sublime studio wordt deze maand op twee donderdagen en vrijdagen omgetoverd tot podium, in een intieme en huiselijke setting. De optredens worden verzorgd door vier Nederlandse funk, soul en jazz artiesten. Op donderdag 17 november trapt Gaidaa de reeks af vervolgd door Jared Grant op vrijdag 18 november en Koosje Sekreve op donderdag 24 november. De afsluiter is Sarah-Jane op vrijdag de 25e. Luisteraars kunnen tot en met 25 november kans maken op gastenlijst plekken voor één van de vier concerten.

Programmering

Om de start van het tweede decennium in te luiden maakt de zender, na de kantoor optredens, zich op voor een mooie eindejaar programmering. Ook hier zijn er prijzen te winnen door de luisteraars. Uiteraard verzorgen de radio DJ’s wederom passende funk, soul en jazz nummers, die steeds meer richting de kerstnummers gaan in december.

