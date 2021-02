Angelique Houtveen maakt overstap van 3FM naar Sublime

Angelique Houtveen gaat vanaf 1 maart het programma ‘Angelique’s Afternoon’ maken op radiozender Sublime. Het programma is elke maandag tot en met donderdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur te beluisteren op Sublime.

Verdieping

Angelique Houtveen gaat de luisteraars van Sublime voorzien in de behoefte aan meer verdieping over funk, soul en jazzmuziek aldus de radiozender in een persbericht. De DJ maakte eerder radioprogramma’s bij NPO Radio 6 Soul & Jazz en 3FM, waar ze opviel door haar grote passie en kennis van funk, soul, jazz, hiphop en r&b. Angelique zal in haar nieuwe programma op Sublime een podium voor talent creëren en een laidback vibe neerzetten met veel ruimte voor muziek die je op geen enkele andere radiozender hoort.

“Relaxte middagshow”

Angelique Houtveen: “Mijn grote liefde voor de muziek die Sublime draait is nooit een geheim geweest. Met de nieuwe koers die zij inzetten zag ik kans om mijn hart te volgen en een programma te maken waar de liefde voor soul, jazz en funk centraal staat. Nederland (en daarbuiten) heeft zoveel talent binnen deze genres die een volwaardig platform verdienen. Dat wil ik graag creëren in de mix met de beste jazzplaten en mooie verhalen. Een relaxte middagshow waar je bij kan thuiskomen.”

Metamorfose

De komst van Angelique naar Sublime is onderdeel van een grotere metamorfose bij de radiozender. Eerder deze maand startte Jaap Brienen met ‘De Sublime Ochtendshow’. Francis Broekhuijsen startte met het avondprogramma ‘The Sublime Experience’. Candy Dulfer is begonnen met een nieuw zondagavondprogramma: ‘Candy’s World’. Dj Turne Edwards maakt elke vrijdagavond het programma ‘The Sublime WeekendMix’, en dj Rob Manga maakt op zaterdagavond het programma ‘The Groove’. Vanaf 1 maart zal doordeweeks dagelijks tussen 10.00 uur en 16.00 uur ‘De Sublime Non-stop Werkdag’ worden uitgezonden, met de beste funk, soul & jazzmuziek zonder onderbreking.

De gehele programmering van Sublime is terug te vinden op de website van de radiozender.

