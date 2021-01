Candy Dulfer krijgt radioprogramma op Sublime

Candy Dulfer krijgt vanaf 1 februari een wekelijks radioprogramma op radiozender Sublime. Het programma maakt onderdeel uit van een nieuwe programmering van de radiozender. Gisteren was al bekend geworden dat Jaap Brienen de ochtendshow op de zender gaat presenteren.

Candy’s World

Vanaf zondag 7 februari, 19.00 uur, brengt Candy Dulfer wekelijks gedurende twee uur ‘Candy’s World’. Candy Dulfer: “Ik ben echt ontzettend blij met deze kans en ik heb ongelooflijk veel zin in dit avontuur, ik hou van radio en helemaal in deze tijd geeft het me veel voldoening om mensen met allerlei fantastische muziek kennis te laten maken. Hopelijk kan ik de luisteraars af en toe een leuk kijkje in de keuken geven en ze verrassen met wat andere invalshoeken, maar bovenal worden het twee lekkere funky en soulvolle uren.”

Vrijdag- & zaterdagavond

Er zijn nog enkele veranderingen op de radiozender op de vrijdag- en zaterdagavond. DJ Turne, onder andere bekend van zijn sets op Lowlands, Boogieball, de officiële afterparty van North Sea Jazz en Mysteryland, gaat elke vrijdagavond het programma ‘The Sublime WeekendMix’ maken. Daarin mixt hij de beste hiphop, soul, R&B en funkmuziek aan elkaar. DJ Rob Manga verhuist naar de zaterdagavond en gaat tussen 21.00 en 00.00 uur het programma ‘The Groove’ maken, waarin hij ook verschillende stijlen aan elkaar mixt.

Metamorfose

De wijzigingen in de programmering zijn een onderdeel van de metamorfose die Sublime ondergaat. Leona Philippo is samen met Bastiaan Ragas, die al aan Sublime is verbonden, de nieuwe station voice. In de afgelopen week is er in samenwerking met Pure Jingles gewerkt aan een nieuw jinglepakket met Berget Lewis als één van de nieuwe zangeressen.

Martijn Soetens

Tenslotte heeft Sublime met de focus die nog meer op muziek komt te liggen een nieuwe Music Director aangenomen, Martijn Soetens. Soetens komt bij NPO Radio 2 vandaan als Music Editor en is nu ook nog Music Director van NPO Radio 2 Soul & Jazz. De komende weken maakt Sublime nog meer bekend met betrekking tot de transformatie.

Meer informatie via de website van de radiozender.

